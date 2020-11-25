Рентген або КТ грудної клітини показує, яка частина легень вражена

Пацієнтам, хворим на коронавірусну хворобу, не обов'язково робити комп'ютерну томографію чи рентген.

Про це повідомив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, йдеться у відео, оприлюдненому на Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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"Абсолютно необов'язково. Рентген або КТ грудної клітини показує, яка частина легень вражена, якщо легеня вражена. Але це абсолютно ніяким чином не впливає на лікувальну тактику. І ця паніка з КТ - вона абсолютно є необґрунтованою, коли на два тижні наперед по Києву розписана черга на проведення комп'ютерної томографії", - пояснив Дубров.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 тис. 882 нових випадки COVID-19, померли 229 осіб.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли 661 тис. 858 осіб; померли 11 тис. 492.

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Автор: Андрій Василюк