У міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких обставин повторний тест робити не треба.

Другий тест на коронавірус COVID-19 робити необов'язково.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів або позитивного тесту, і у неї протягом трьох днів поспіль немає жодних клінічних проявів, то пацієнт вважається таким, що одужав.

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"З приводу того, що після одужання потрібно повторно робити тест — я вже два місяці або три кажу, що не потрібно його робити. Більш того, я та людина, яка все виконувала за алгоритмами та стандартами. Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів або позитивного тесту, і у неї протягом трьох днів поспіль немає ніяких клінічних проявів, — ця людина одужала, їй закривають лікарняний, і другий тест не потрібно робити", — сказав він.

За словами Степанова, тест може бути позитивним протягом місяця, тому що в організмі є залишки вірусу, але в такому стані людина вже не розносить інфекцію.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Минулої доби в Україні зареєстрований 8 тис. 641 новий випадок COVID-19.

За весь час пандемії в країні інфікувалися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли – 13 тис. 733.

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Автор: Андрій Василюк