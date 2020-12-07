Другий тест на коронавірус COVID-19 робити необов'язково.
Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів або позитивного тесту, і у неї протягом трьох днів поспіль немає жодних клінічних проявів, то пацієнт вважається таким, що одужав.
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"З приводу того, що після одужання потрібно повторно робити тест — я вже два місяці або три кажу, що не потрібно його робити. Більш того, я та людина, яка все виконувала за алгоритмами та стандартами. Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів або позитивного тесту, і у неї протягом трьох днів поспіль немає ніяких клінічних проявів, — ця людина одужала, їй закривають лікарняний, і другий тест не потрібно робити", — сказав він.
За словами Степанова, тест може бути позитивним протягом місяця, тому що в організмі є залишки вірусу, але в такому стані людина вже не розносить інфекцію.
Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика
- Минулої доби в Україні зареєстрований 8 тис. 641 новий випадок COVID-19.
- За весь час пандемії в країні інфікувалися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли – 13 тис. 733.
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