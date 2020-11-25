Лікар вказав на неграмотні призначення препаратів.

Смерті хворих на коронавірус в Україні часто пов'язані із неправильними призначеннями, а саме - зі зловживанням антибіотиків при лікуванні.

Таку думку "Обозревателю" висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "У вас купа важких хворих через неграмотні призначення на амбулаторії", – заявив він.

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Відповідаючи на запитання, чи пов'язані смертельні випадки з такими призначенням лікарських препаратів, медик заявив: "Ну звичайно!"

Лікар назвав найпоширенішу медичну помилку, яка призводить до смерті пацієнтів із COVID-19 в Україні.

"У вас дається величезна кількість антибіотиків. І потім люди потрапляють у шпиталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця й так далі", – пояснив медик.

У цьому контексті він наголосив: "Вам потрібен чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості й під кримінальну відповідальність лікаря його призначення".

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 тис. 882 нових випадки COVID-19, померли 229 осіб.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли 661 тис. 858 осіб; померли 11 тис. 492.

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Автор: Андрій Василюк