Постійна висока температура, яка не знижується до 5-6 дня – це один з найнебезпечніших симптомів.

Хворим з коронавірусом, що мають температуру понад 37 градусів, варто її збивати. Постійне підвищення температури може ускладнити перебіг хвороби.

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Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив головний лікар одного з діагностичних центрів Львову Тарас Жиравецький.

"Ізраїльский медик Борис Бриль заявив, що температуру 37 потрібно збивати. Я таку ж саму заяву робив ще півроку тому, може більше, бо я побачив тенденцію, що ті пацієнти, які не знижують температуру 5-6 днів, вони просто плавно переїздять з дому до стаціонару. Мало того, нічого хорошого у температурі пацієнта немає. Треба розуміти, як працює наша імунна система. По-перше, вона викидає швидкі білки інтерферони, які виробляються нашою печінкою. Реакція нашого організму така – випустити великі ракети і спробувати перекрити усі фронти. Але вона достатньо руйнівна для нашого організму. Якщо ми температуру зупинимо і зменшимо – нічого не відбудеться, просто на 7-й день почнуть вироблятися антитіла, і ці антитіла почнуть блокувати вірус. Наш організм вважається більш потужною машиною, ніж будь-який препарат для знищення вірусу. Тобто, на 14 день вірус є знищеним за рахунок антитіл без температури", – пояснив медик.

Фахівець порадив збивати температуру вищу за 37,2 градуси і зважати на вік хворого. Якщо пацієнтові вже за 35 років і він має супутні захворювання, якщо температура тримається 6-7 днів – збивати її слід обов’язково.

"Якщо у перші дні така температура – то збивати її не треба, якщо пізніше тягнеться такий шлейф, то це для нас може бути проблемою. Якщо у перші дні у пацієнта є болі у суглобах, м’язах – то треба збивати, нащо пацієнт має мучитися. В мене є багато колег, пацієнтів, які не збивали температуру, вони потрапляли до лікарні у досить важкому стані. Є теорія, а є практика. Я взагалі не знаю, хто придумав цю казку про "не збивати температуру". Треба пам’ятати, що коронавірус себе поводить трохи нетипово, і це не є класика ГРВІ", – зазначив Жиравецький.

Медик наголосив, що постійна висока температура, яка не знижується до 5-6 дня – це один з найнебезпечніших симптомів. Також небезпечний симптом – коли людина не може встати з ліжка і має задишку.

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Автор: Дмитро Захаров