Міністр наголосив, що громадський транспорт важливий для людей, які забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

У випадку посилення карантину або запровадження жорсткого локдауну робота громадського транспорту в Україні може не припинятися.

Читайте такожКоронавірус в Україні та світі: найважливіше на 27 листопада

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". Він наголосив, що громадський транспорт важливий для людей, які забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

"Стосовно конкретних обмежень і питання транспорту. Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, однак залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян", - зазначив він.

Водночас Степанов наголосив на необхідності чіткого дотримання і виконання існуючих карантинних обмежень.

"Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без виключення дотримуються, все повністю зачинено. Навіть при роботі громадського транспорту людям нема куди їхати. Це тільки продуктова крамниця або аптека, яка дуже часто розташована біля дому. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщуються у транспорті в невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький", - пояснив міністр.

Карантин вихідного дня в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк