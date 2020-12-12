В Україні з 1 по 6 січня очікується так званий "природний локдаун", тому дати жорсткого карантину 8-24 січня є "абсолютно обґрунтованими".
Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він вважає, що в період "новорічно-різдвяних канікул" люди будуть менш мобільними, ніж зазвичай, і сконцентруються на відпочинку в родинному колі.
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На питання, чому Україна не посилює карантин з 25 грудня по 7 січня, як це роблять багато інших країн, міністр відповів: "У нас перш за все економічні обставини, тому що для багатьох людей грудень - досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося, що в нас йде в період з 1 по 6 січня до Різдва, Різдво - все-таки більш сімейне свято - то в принципі у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати. На вулицю просто подивіться - абсолютно мало людей, проводять час у колі сім'ї або приходять до друзів, що в принципі дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють, на канікулах. Мені здається, (нинішні дати локдауну - ред.) абсолютно обґрунтовані".
Карантин в Україні: від адаптивного до локдауну
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
- 4 грудня в Кабміні заявили, що виступають за запровадження локдауну не в грудні, а в січні.
- 9 грудня Кабінет міністрів запропонував запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
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