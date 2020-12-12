Міністр вважає, що в період "новорічно-різдвяних канікул" люди будуть менш мобільними, ніж зазвичай, і сконцентруються на відпочинку в родинному колі.

В Україні з 1 по 6 січня очікується так званий "природний локдаун", тому дати жорсткого карантину 8-24 січня є "абсолютно обґрунтованими".

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він вважає, що в період "новорічно-різдвяних канікул" люди будуть менш мобільними, ніж зазвичай, і сконцентруються на відпочинку в родинному колі.

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На питання, чому Україна не посилює карантин з 25 грудня по 7 січня, як це роблять багато інших країн, міністр відповів: "У нас перш за все економічні обставини, тому що для багатьох людей грудень - досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося, що в нас йде в період з 1 по 6 січня до Різдва, Різдво - все-таки більш сімейне свято - то в принципі у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати. На вулицю просто подивіться - абсолютно мало людей, проводять час у колі сім'ї або приходять до друзів, що в принципі дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють, на канікулах. Мені здається, (нинішні дати локдауну - ред.) абсолютно обґрунтовані".

Карантин в Україні: від адаптивного до локдауну

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Автор: Андрій Василюк