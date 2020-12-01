Стрімке поширення коронавірусу в Україні пов'язане з відсутністю контролю за дотриманням режиму самоізоляції хворих і контактних.
Про це "Обозревателю" розповіла лікарка-епідеміологиня, докториня медичних наук Світлана Доан. Вона зазначила, що деякі хворі порушують режим самоізоляції.
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"Тому що ніхто не несе відповідальності за те, що контактні порушують режим самоізоляції", – заявила вона.
За словами медикині, наразі в Україні відсутній механізм контролю за такими людьми. Сімейні лікарі відповідальні за вогнища захворювання всередині окремої сім'ї, але іншими осередками зараження ніхто не займається, наголосила вона.
У цьому контексті Доан заявила, що найбільшу небезпеку з точки зору поширення коронавірусу представляють офіси, якими "ніхто не займається". "Людина, яка захворіла на коронавірус, часто йде на роботу, у неї багато справ, їй треба гроші заробляти. Вона вирішує справи, їздить у громадському транспорті", – констатувала лікарка.
В офісі співробітники користуються одними сходами і одними ліфтами, часто людей розміщують в офісах в форматі open space, що також збільшує ризик зараження, додала медикиня.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії,так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
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