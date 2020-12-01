Експертка пояснила, чому відбувається зростання кількості хворих.

Стрімке поширення коронавірусу в Україні пов'язане з відсутністю контролю за дотриманням режиму самоізоляції хворих і контактних.

Про це "Обозревателю" розповіла лікарка-епідеміологиня, докториня медичних наук Світлана Доан. Вона зазначила, що деякі хворі порушують режим самоізоляції.

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"Тому що ніхто не несе відповідальності за те, що контактні порушують режим самоізоляції", – заявила вона.

За словами медикині, наразі в Україні відсутній механізм контролю за такими людьми. Сімейні лікарі відповідальні за вогнища захворювання всередині окремої сім'ї, але іншими осередками зараження ніхто не займається, наголосила вона.

У цьому контексті Доан заявила, що найбільшу небезпеку з точки зору поширення коронавірусу представляють офіси, якими "ніхто не займається". "Людина, яка захворіла на коронавірус, часто йде на роботу, у неї багато справ, їй треба гроші заробляти. Вона вирішує справи, їздить у громадському транспорті", – констатувала лікарка.

В офісі співробітники користуються одними сходами і одними ліфтами, часто людей розміщують в офісах в форматі open space, що також збільшує ризик зараження, додала медикиня.

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Автор: Андрій Василюк