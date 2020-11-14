Медики кажуть, що люди починаються вірити в існування загрози тільки після того, як самі зіштовхнуться з вірусом.

У лікарні Харкова почали госпіталізувати вже тільки пацієнтів з тяжким протіканням COVID-19.

Про це йдеться у короткому ролику Суспільного.

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Попри підвищену загрозу зараження, медикам доводиться перевозити хворих на візках.

Крім того, почастішало й летальних випадків: лікарі змушені перевозити тіла померлих через подвір’я лікарні до моргу на каталках й у чорних мішках.

«Третій за сьогодні», – коментує кількість загиблих працівник лікарні. Чоловік зауважує, що у вірус люди починають вірити тільки тоді, як самі з ним зіштовхуються.

«Поки не переконаються самі у цьому – не повірять. Я дідуся поховав свого. Хлопців попросив – вони вивезли, бо родичі не повинні вивозити. Передайте людям, хай бережуть себе, щоб такого не було», – порадив медик.

Станом на ранок 14 листопада в Україні виявили ще 12524 нових інфікованих COVID-19. 4962 особи одужали, тоді як 191 помер від ускладнень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

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Автор: УНІАН