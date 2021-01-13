Все залежатиме від курсу, хоч продаж здійснюватиметься у гривнях.

В Україні озвучили точну вартість китайської вакцини від коронавірусу для громадян.

Про це повідомив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній «Лекхім» Валерій Печаєв, цитує УП. Життя.

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За його словами, одна доза вакцини CoronaVac обійдеться українцям у 504 гривні. Ціна буде єдиною для всіх покупців, таким чином вдасться уникнути перепродажів.

Однак все залежатиме від курсу, хоч продаж здійснюватиметься у гривнях.

«Якщо курс долару залишиться хоча б такий же – вона буде меншою», – зазначив він.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

24 грудня Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тис.доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

8 січня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

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Автор: УНІАН