Разом з тим в Україні четвертий день поспіль фіксують більше тих, хто одужали від COVID-19, ніж хворих.

Станом на ранок 11 грудня в Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед нових хворих - 638 дітей, а також 690 медпрацівників. Крім цього 2846 осіб були госпіталізовані.

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Також впродовж минулої доби було зафіксовано 285 смертей, хворих на COVID-19. Це - новий рекорд кількості померлих від коронавірусу протягом однієї доби в Україні. Попередній був установлений 9 грудня - тоді зафіксували 276 летальних випадків.

При цьому кількість тих, хто одужав, за добу четвертий день поспіль перевищує число хворих.

Усього за вчора було проведено 60 847 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328.

З початку пандемії заразилися вже 872 228 осіб, померли 14 755, одужали - 480 348. Активними хворими залишаються 391 880 пацієнтів.

Найбільше заражень в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київської (787) і Дніпропетровській (759) областях.

Разом з тим користувачі Facebook у коментарях під постом голови МОЗ Степанова про статистику коронавірусу в Україні публікують фото з колоною "швидких" під лікарнею в Одесі.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні понад 75% летальних випадків від коронавірусу сталися серед людей, які були старші 60 років.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко