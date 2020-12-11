Станом на ранок 11 грудня в Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Серед нових хворих - 638 дітей, а також 690 медпрацівників. Крім цього 2846 осіб були госпіталізовані.
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Також впродовж минулої доби було зафіксовано 285 смертей, хворих на COVID-19. Це - новий рекорд кількості померлих від коронавірусу протягом однієї доби в Україні. Попередній був установлений 9 грудня - тоді зафіксували 276 летальних випадків.
При цьому кількість тих, хто одужав, за добу четвертий день поспіль перевищує число хворих.
Усього за вчора було проведено 60 847 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328.
З початку пандемії заразилися вже 872 228 осіб, померли 14 755, одужали - 480 348. Активними хворими залишаються 391 880 пацієнтів.
Найбільше заражень в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київської (787) і Дніпропетровській (759) областях.
Разом з тим користувачі Facebook у коментарях під постом голови МОЗ Степанова про статистику коронавірусу в Україні публікують фото з колоною "швидких" під лікарнею в Одесі.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні понад 75% летальних випадків від коронавірусу сталися серед людей, які були старші 60 років.
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