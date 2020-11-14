Хворі на цукровий діабет входять до групи ризику осіб, які мають тяжкий перебіг COVID-19. Також люди з діабетом частіше за інших помирають внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав українцям рекомендації щодо профілактики цукрового діабету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, зазначивши, що сьогодні Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом.

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Степанов зазначив, що саме хворі на цукровий діабет входять до групи ризику осіб, які мають тяжкий перебіг COVID-19. Також люди з діабетом частіше за інших помирають внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.

«Тому дуже важливо робити профілактику діабету, вести здоровий спосіб життя, а це: дотримуватись здорового харчування, зменшити кількість цукру і насичених жирів, підтримувати нормальну вагу тіла, бути фізично активним, щоб хоча б 150 хвилин на тиждень ви мали фізичної активності», - пояснив глава МОЗ.

За його словами, також для профілактики діабету дуже важливо уникати куріння.

За інформацією МОЗ, в Україні нині 211411 хворих на цукровий діабет отримують інсулінотерапію.

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Автор: Бредіхіна Ганна