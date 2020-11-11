Найбільшу небезпеку становлять місця великих скупчень людей і замкнуті простори.

Найчастіше коронавірусом українці інфікуються у місцях масового скупчення людей. Тоді як підчепити COVID-19 на вулиці практично неможливо.

Читайте такожУ МОЗ назвали симптоми легкого перебігу COVID-19Про це завідувач Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" Микола Михайлюк розповів виданню "Липа".

За його словами, найбільшу небезпеку становлять місця великих скупчень людей та замкнуті простори.

"Шанс заразитися коронавірусом на вулиці надзвичайно малий. Найбільшу загрозу становлять все ж таки великі застілля – дні народження, хрестини чи весілля. Тоді збирається велика кількість гостей, і мало хто з них дотримується маскового режиму. Бувало, що після гучних святкувань ми мали спалахи захворювання", – каже Михайлюк.

Лікар наголошує, що за можливості варто перенести такі заходи, або ж святкувати у вузькому колі.

"Ще однією загрозою є громадський транспорт, точніше правила поведінки у ньому. Останнім часом спостерігаємо переповнені автобуси, в яких їдуть пасажири без масок. Саме за таких умов неабияк зростає ризик захворіти, бо люди перебувають у закритому просторі на невеликій відстані один від одного", – додав медик.

Михайлюк закликав за можливості ходити пішки. "Якщо проїзду у громадському транспорті не уникнути, тоді краще дочекатися автобуса із малою кількістю пасажирів і в обов’язковому порядку вдягнути маску", – радить лікар.

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Автор: УНІАН