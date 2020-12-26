Експертка МОЗу вказала на суттєву відмінність державних і приватних структур у питанні отримання вакцини від коронавірусу.

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 не з'явиться в Україні у приватних клініках раніше, ніж у державних. Спершу вона потрапить на митний склад, а після того її поставлятиме в межах країни дистриб'ютор.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" експертка групи експертів МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова. Вона пояснила, що виробники вакцини зацікавлені насамперед у великих партіях, які можуть замовляти саме державні структури.

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"Я не вірю в те, що у приватників це може з’явитися раніше, ніж у держави. Бо для будь-якого виробника навіть кількість у тисячу доз, яку може замовити приватна клініка, – для них це ніщо, їм це нецікаво", - сказала експертка.

На її думку, виробники навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками.

"Це можуть бути дистриб’ютори, але дистриб’ютори офіційні так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава. І препарат – хоч для приватної, хоч для державної клініки – летітиме одним літаком, і він потрапить на один і той самий митний склад. І умови зберігання будуть абсолютно однакові. Далі доля препарату на совісті дистриб’ютора і на совісті того підприємця, який здійснює господарську діяльність з медичної практики, який отримуватиме від дистриб’ютора цю вакцину. Але це не буде раніше, ніж це буде в державі", - пояснила вона.

Колеснікова додала, що Україна, щоб стежити за постачанням вакцин, має два національні органи контролю – експертний центр МОЗ і Державну службу лікарських засобів.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк