Вакцина проти коронавірусу COVID-19 не з'явиться в Україні у приватних клініках раніше, ніж у державних. Спершу вона потрапить на митний склад, а після того її поставлятиме в межах країни дистриб'ютор.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" експертка групи експертів МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова. Вона пояснила, що виробники вакцини зацікавлені насамперед у великих партіях, які можуть замовляти саме державні структури.
Читайте такожЛяшко: понад 70% виділених під COVID-19 ліжок забезпечено киснем
"Я не вірю в те, що у приватників це може з’явитися раніше, ніж у держави. Бо для будь-якого виробника навіть кількість у тисячу доз, яку може замовити приватна клініка, – для них це ніщо, їм це нецікаво", - сказала експертка.
На її думку, виробники навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками.
"Це можуть бути дистриб’ютори, але дистриб’ютори офіційні так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава. І препарат – хоч для приватної, хоч для державної клініки – летітиме одним літаком, і він потрапить на один і той самий митний склад. І умови зберігання будуть абсолютно однакові. Далі доля препарату на совісті дистриб’ютора і на совісті того підприємця, який здійснює господарську діяльність з медичної практики, який отримуватиме від дистриб’ютора цю вакцину. Але це не буде раніше, ніж це буде в державі", - пояснила вона.
Колеснікова додала, що Україна, щоб стежити за постачанням вакцин, має два національні органи контролю – експертний центр МОЗ і Державну службу лікарських засобів.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram