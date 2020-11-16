Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив своїм заступникам опрацювати питання про підписання онлайн-декларацій з сімейними лікарями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.
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"Нам потрібно якомога швидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларації із сімейними лікарями. Я дав відповідне завдання своїм заступникам, щоб вони повністю пропрацювали це питання. І я впевнений, що ми знайдемо рішення", - сказав міністр.
За його словами, кожен громадянин повинен бути забезпечений медичною допомогою, мати лікаря, який надаватиме йому допомогу у разі захворювання на COVID-19.
Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 1 березня 2020 року декларації з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів громадян.
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