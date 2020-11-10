Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що всі планові операції, відтермінування яких загрожує життю пацієнта, будуть проводитись в українських лікарнях.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу.
«В нас зупинені певні операції, певні планові госпіталізації, але це не стосується планових госпіталізацій та планових оперативних втручань, відтермінування яких загрожує життю», - заявив він.
«Ті ж самі онкологічні захворювання – будуть (проводитись планові госпіталізації та операції – УНІАН) в повному обсязі, будь-які речі, пов’язані з пологами. Ніхто нічого не зупиняє, зрозуміло, що в повному обсязі наші лікарі та медичні працівники, які і раніше, будуть надавати всю медичну допомогу», - додав міністр.
Нові карантинні обмеження в Україні
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.
- Минулої доби в Україні зафіксовано 10 тис. 179 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 479 тис. 197 осіб; померли 8 тис. 759; одужали – 214 тис. 657 осіб.
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