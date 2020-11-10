За словами міністра охорони здоров’я, всі планові операції при онкологічних захворюваннях та пологах будуть проводитись в повному обсязі.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що всі планові операції, відтермінування яких загрожує життю пацієнта, будуть проводитись в українських лікарнях.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, навіщо хочуть запровадити карантин вихідного дня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу.

«В нас зупинені певні операції, певні планові госпіталізації, але це не стосується планових госпіталізацій та планових оперативних втручань, відтермінування яких загрожує життю», - заявив він.

«Ті ж самі онкологічні захворювання – будуть (проводитись планові госпіталізації та операції – УНІАН) в повному обсязі, будь-які речі, пов’язані з пологами. Ніхто нічого не зупиняє, зрозуміло, що в повному обсязі наші лікарі та медичні працівники, які і раніше, будуть надавати всю медичну допомогу», - додав міністр.

Нові карантинні обмеження в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

Минулої доби в Україні зафіксовано 10 тис. 179 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 479 тис. 197 осіб; померли 8 тис. 759; одужали – 214 тис. 657 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров