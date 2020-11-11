Медикиня зазначила, що пацієнт з коронавірусом може мати супутні захворювання.

Встановити діагноз людині з симптомами респіраторної хвороби іноді досить складно, адже навіть тести можуть давати невірну або неповну інформацію.

Про це в ефірі Апостроф Live заявила лікар-пульмонолог Світлана Гук. Вона зазначила, що пацієнт з коронавірусом може мати супутні захворювання.

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"У кожному регіоні, в кожній лікарні вимагають ковідні місця, бо, дійсно, у кожній категорії пацієнтів є хворі. Породілля, вагітні теж можуть мати коронавірус і повинні ж десь отримати медичну допомогу. Проблема в тому, що коли будувалися ці лікарні, не було передбачено жодної можливості розділити потоки пацієнтів, - сказала вона.

Лікар також наголосила, що в Україні лікарні дуже застарілі і немає можливості організувати різні входи для пацієнтів - заражених і здорових. У них немає так званого проміжного блоку, де були пацієнти з підозрою на хворобу.

"Наприклад, в лікарню надходить породілля, у якої два дні температура і почалася вже родова діяльність - куди її визначати? Повинен бути блок, в якому проводиться диференціальна діагностика", - уточнила вона.

Гук також розповіла і про проблему з ПЛР-тестами.

"Є помилково-негативні і хибно-позитивні. Діагноз може ставитися легко, але буває, що лікарі ламають голови, і диференціальна діагностика протікає важко. Не завжди діагноз на поверхні, тому для нас, лікарів, це проблема", - вважає вона.

Лікар пояснила, що диференціальний діагноз означає, що людина може бути хвора не тільки COVID-19, а й на грип або мати інші проблеми зі здоров'ям.

"У мене зараз був пацієнт в телефонному супроводі. Коли він зробив аналіз сечі, то терміново пішов у урологію. Зараз все так націлені на ковід і цьому є свої причини. Але життя триває, і є багато інших причин. Зараз ще є грип, і супутні захворювання можуть давати схожу клініку, а пацієнти описують вам клініку ковіда. Все, як тільки бачать 37,2, знають, що вони задихаються, у них все вже є. І лікар тут повинен зберігати холодну голову", - завершила вона.

Ситуація з коронавірусом в Україні 11 листопада 2020

10 листопада в Україні зафіксовано 10 тис. 611 нових випадків захворювання на COVID-19.

Так, минулої доби коронавірус виявили, зокрема, у 350 дітей і 493 медиків. До лікарень з ускладненнями госпіталізували 1 тис. 453 особи.

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Автор: Андрій Василюк