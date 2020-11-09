Голубовська пояснила, що на рентгенах часто вогнища коронавірусного запалення "невидимі", часто рентгенологи їх не описують або описують як "зміна судинного малюнка".

Згідно з новим дослідженням, ультрозвукова діагностика легенів у відділеннях надання медичної допомоги краще, ніж рентген грудної клітки, для діагностики пневмонії COVID-19.

Дослідники порівняли діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів з COVID-19, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітини. Остаточний діагноз був підтверджений за допомогою комп'ютерної томографії. Показано, що УЗД легенів має чутливість 97,6%, рентгенографія - 69,9%. Специфічність склала 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгена.

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

"Ми на нашій кафедрі широко стали застосовувати УЗД легенів для обстеження хворих ще з березня, зараз накопичено великий досвід, метод нескладний, дозволяє дивитися легені у динаміці, швидко і безпечно, метод доступний і незамінний, на мій погляд, в умовах масового надходження хворих, які потребують динамічного спостереження. Його застосування обмежується лише відсутністю відповідних портативних пристроїв, які легко переносяться у відділеннях інтенсивної терапії. Ми, наприклад, тягаємо цілий апарат, придбаний університетом, відділеннями, але воно того варте", - зазначила лікарка.

Голубовська пояснила, що на рентгенах часто вогнища коронавірусного запалення "невидимі", часто рентгенологи їх не описують або описують як "зміна судинного малюнка".

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"Тому я взагалі не вважаю за доцільне проводити рентгенологічне дослідження при легкому і навіть іноді середньотяжкому перебігу захворювання - діагноз не підтвердите, час витратите, та й лікарі не повинні спиратися на ці дані. (Свіжий приклад на фото, в ув'язненні пневмонія не описує, а на КТ - близько 25% ураження, різниця в дослідженні склала декілька годин). Добре видно на рентгені вже великі ділянки ураження, тоді ж і контроль ефективності лікування дуже показовий цим методом", - наголосила вона.

До речі, робити КТ (комп'ютерну томографію) у випадку легкого перебігу захворювання Голубовська теж не бачить особливої необхідності - навіть якщо і є пневмонія - тактика ведення хворих не змінюється.

"Але легкий перебіг - це не тільки показники температури, звичайно, а вся сукупність клініко-лабораторних даних", - додала вона.

"Загалом, освоюйте УЗД, колеги, легенів і не тільки. Стане у пригоді. Наприклад, можна і докторську захистити з цього приводу, як це зробила я... А взагалі, будь-який лікар може дивитися "свою" зону відповідальності. Це розширює світогляд і клінічне мислення. Та й взагалі - просто цікаво...", - підсумувала лікарка.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Ольга Голубовська заявила, що Україна входить у найважчий епідсезон в умовах пандемії коронавірусу.

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Автор: УНІАН