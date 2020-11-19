Лікар Євгеній Дубровський навів у приклад історію про свою пацієнтку, яка лікувалася у телефонному режимі два тижні, а потім померла у нього в лікарні за декілька годин.

Дистанційне лікування хворих на COVID-19 неефективне та «зведе всіх нас до могил».

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євгеній Дубровський.

«Минуле чергування в мене було дуже сумне… У мене померла пацієнтка. Померла за декілька годин. Бо врятувати її було вже неможливо. Адже час був згаяний… 2 тижні вдома. 2 тижні, кожного дня лихоманка 39. Жодного разу лікар не бачив за цей період хвору. Лише декілька консультацій телефоном. Стандартних. Таких, як кажуть майже всім. Знову три антибіотики. І знову надважкий стан – сатурація при надходженні 51%. І летальний випадок», - поділився він.

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Водночас, за його словами, деяких пацієнтів госпіталізують без будь-яких симптомів, через що ті, хто хворіють у важкій формі, не мають шансу потрапити до лікарні.

«І в те ж саме чергування – інший, діаметрально протилежний випадок. До мене прилетіли налякані рідні та привезли бабусю на госпіталізацію. Без жодних симптомів. Без лихоманки та з сатурацією 99%. Просто тому, що бабуся живе сама і була налякана, що у неї пневмонія, як сказав лікар телефоном. Одне слово – і вона в стаціонар біжить на госпіталізацію. Такі справи…» - розповів лікар Дубровський.

«Я особисто впевнений, і нехай мене зрозуміють, або простять за необережні слова, стверджую – дистанційне лікування скоро всіх нас зведе в могилу. Точніше не так. Не всіх. А дійсно важких та тих, хто потребує допомоги», - вважає він.

Лікар пояснює, що "стовідсотково впевнено оцінити стан пацієнта телефоном" неможливо, тому "дистанційне лікування зазнає повного краху".

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Автор: Денис Прядко