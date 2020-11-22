Всього в Україні виявлено 624 744 випадків коронавірусної інфекції..

Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 1134 хворих госпіталізовано, 138 загинули.

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Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за добу захворіли 489 дітей та 375 медиків. Водночас 4 604 особи одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 624 744 особи. 10 951 випадок виявився летальним. Одужали 286 917 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Коронавірусний антирекорд 21 листопада

Напередодні, на ранок 21 листопада коронавірус виявили у 14580 людей. Це найбільша кількість нових випадків в країні з початку пандемії. 210 хворих померли.

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Автор: Дмитро Захаров