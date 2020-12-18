Уряд має встановити доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, у розмірі визначеному для лікарів.

Верховна Рада проголосувала за надання пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я.

Читайте також"Триває процес": Степанов розповів про розробку української вакцини від COVID-19

Як передає кореспондент УНІАН, за закон «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я)» (реєстраційний номер 4464) проголосували 283 народних депутати України.

Що передбачає закон

Законом передбачено доручити уряду невідкладно встановити доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19 під час карантину у розмірі визначеному для лікарів.

Законом передбачені пільги та підвищення оплати праці, зокрема, бактеріологам, біологам та іншим професіоналам з вищою немедичною освітою, посади яких запроваджені замість посад лікарів.

Зокрема, на них будуть розповсюджуватися соціальні гарантії, встановлені для медичних та фармацевтичних працівників, зокрема на:

належні умови професійної діяльності; обов'язкове страхування коштом власника закладу охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків у випадках, передбачених законодавством;

соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв'язку з виконанням професійних обов'язків;

встановлення у державних закладах охорони здоров'я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;

пільгові умови пенсійного забезпечення; пільгове надання житла та забезпечення телефоном.

Також йдеться про безплатне користування житлом з освітленням і опаленням в межах норм, встановлених законодавством, тим, хто проживає і працює у сільській місцевості й селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками й проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, заведення господарства і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту.

Передбачені пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк