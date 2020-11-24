За словами науковців, щеплювати українців стануть вже в середині 2021 року.

Фахівці досі сперечаються щодо того, коли в Україні закінчилася перша хвиля й настала друга. І чи починалася вона взагалі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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За словами доктора медичних наук Ірини Колеснікової, вакцинація від COVID-19 покаже свою ефективність у квітні-червні.

Експерти кажуть, що щеплювати українців стануть вже в середині 2021 року, а закінчать – наприкінці.

«Думаю, що вакцини запрацюють, і врешті вірусна інфекція піде на спад, починаючи з 2022 року», – допустив академік Сергій Комісаренко.

Водночас інші науковці не виключають більш реальний сценарій – якщо Україна отримає вакцину у третьому кварталі 2021 року.

Захворюваність на COVID-19 починатиме спадати до липня 2022 року за умови, якщо в Україні справді почнуть вакцинацію хоч би восени 2021 року.

«Якщо вакцини не буде, то, на жаль, колективного імунітету, на який усі розраховували, не буде. Як показують дослідження, у перехворілих антитіла зникають через 2-3 місяці. Тому людина може повторно хворіти багато разів», – зазначив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

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Автор: УНІАН