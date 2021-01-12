Львівський епідеміолог Наталія Тімко заявила про циркуляцію мутованого типу коронавірусу в області.
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Про це вона розповіла під час брифінгу 12 січня, цитує Суспільне.
За її словами, всього в Україні поширені п’ять видів коронавірусу.
«Ми не визначаємо (Львівський лабораторний центр), але позитивні зразки періодично скеровуються у лабораторію Центру громадського здоров'я і вони цей матеріал обробляють для проведення секвенування. Коронавірус типу В1. 1 є китайського походження. Типи зразків далі скеровуються», – зазначила фахівчиня.
Також вона додала, що через свята в області поменшало звернень громадян з симптомами COVID-19. Та це не означає, що потенційні хворі не можуть переносити вірус.
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