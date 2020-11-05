Медик Ольга Голубовська також нагадала про смерть влітку цього року ще одного відомого доктора і академіка Петра Фоміна, назвавши їх "епохою, що пішла".

Від коронавірусної інфекції COVID-19 помер український реаніматолог Фелікс Глумчер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів..."- написала вона.

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Також Голубовська нагадала про смерть влітку цього року ще одного відомого доктора і академіка - Петра Фоміна.

"Ціла епоха лікарів, які присвятили своє життя людям... RIP...» - прокоментувала вона.

Нагадаємо, на початку жовтня в Тернопільській області помер 51-річний терапевт Іван Венжинович. Саме його фото потрапило в соціальну рекламу боротьби з COVID-19 від Міністерства охорони здоров'я.

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Автор: Денис Прядко