Від коронавірусної інфекції COVID-19 помер український реаніматолог Фелікс Глумчер.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.
"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів..."- написала вона.
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Також Голубовська нагадала про смерть влітку цього року ще одного відомого доктора і академіка - Петра Фоміна.
"Ціла епоха лікарів, які присвятили своє життя людям... RIP...» - прокоментувала вона.
Нагадаємо, на початку жовтня в Тернопільській області помер 51-річний терапевт Іван Венжинович. Саме його фото потрапило в соціальну рекламу боротьби з COVID-19 від Міністерства охорони здоров'я.
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