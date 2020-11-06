Для прийому хворих на коронавірус перепрофільовано окремий корпус лікарні.

Клінічна лікарня «Феофанія» Держаного управління справами приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня.

Читайте такожСтепанов пояснив, чому деяким хворим на COVID-19 відмовляють у госпіталізаціїПро це в коментарі УНІАН повідомила заступник керівника Офісу президента України Юлія Соколовська.

За її словами, за ініціативою президента «Феофанію» було включено до переліку державних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19 наказом Міністерства охорони здоров’я від № 2081, який є у вільному доступі.

«Для забезпечення надання медичної допомоги хворим на ковідну хворобу перепрофільовано окремий корпус, матеріально-технічне забезпечення якого відповідає рекомендаціям Міністерства охорони здоровя України», - заявила вона.

Як сказала Соколовська, для надання медичної допомоги госпіталізуться хворі з важким і вкрай важким перебігом захворювання. Медичний персонал пройшов навчання та отримав відповідну кваліфікацію у наданні допомоги таким хворим.

Водночас в ОП звертають увагу на те, що попри посилену увагу до боротьби з COVID-19 та лікуванням хворих, не можна забувати про людей, які потребують невідкладної медичної допомоги (нейрохірургія, онкологія та інші гострі стани).

«Тому важливим є забезпечення доступності і вчасності надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями в гострій стадії розвитку», - зауважила Соколовська.

Коронавірус в Україні

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Автор: Костянтин Гончаров