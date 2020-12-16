Голова парламенту пояснив, що спеціальний фонд в наступному році матиме менше коштів, ніж «ковідний» у 2020 році, але він буде спрямований виключно на заходи з протидії коронавірусу.

У державному бюджеті України на 2021 рік буде створено спеціальний фонд, кошти якого спрямують на фінансування вакцинації від COVID-19 та підвищення зарплат медикам.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Сніданок» на телеканалі «1+1», повідомляє прес-служба парламенту.

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Разумков пояснив, що в держбюджеті-2021 кошти на боротьбу з коронавірусом закладені окремо по міністерствах.

«Спочатку ми не планували створювати окремий фонд. Вчора, позавчора під час нарад і з представниками депутатських фракцій, і урядовцями, і прем’єр-міністром, і міністром фінансів все ж таки прийшли до того, що додатково буде створюватися спецфонд», - зазначив голова парламенту.

«Туди будуть направлятися кошти, скоріш за все, за результатами першого кварталу. Вони будуть іти на вакцинування, підтримку медиків, у тому числі збільшення заробітних плат», - пояснив Разумков.

За його словами, спеціальний фонд в наступному році матиме менше коштів, ніж «ковідний» у 2020 році, але він буде спрямований виключно на заходи з протидії COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська