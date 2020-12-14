У Мінфіні не уточнили, за якими програмами передбачено економію.

Кабінет міністрів перерозподілив деякі витрати державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, і збільшив витрати Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд грн.

Читайте такожУ НСЗУ незадоволені бюджетом 2021: не вистачає коштів на вакцинацію та лікування COVID-19Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків COVID-19 виникла необхідність збільшення витрат Фонду боротьби з коронавірусом за рахунок економії коштів державного бюджету, яка прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

«За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінфіні не уточнили, за якими програмами передбачено економію.

Фонд боротьби з COVID-19

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Автор: Катерина Жирій