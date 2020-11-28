14 листопада урядовець заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусу.

Про це він повідомив на брифінгу.

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«Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з МОЗ. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж швидкого одужання», – сказав Степанов.

14 листопада урядовець заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Весь час міністр лікувався вдома на самоізоляції. З дому він продовжував працювати дистанційно, зокрема проводив щоденні брифінги.

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Автор: УНІАН