Депутат поінформувала про це усіх, з ким контактувала в останні дні, і попросила за можливості перебувати на самоізоляції.

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько заявила, що отримала позитивний тест на COVID-19.

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Про це вона повідомила у Facebook.

"На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той. І хотілося б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту", - зазначила Ясько.

За її словами, вона поінформувала усіх, з ким контактувала в останні дні, і попросила за можливості перебувати на самоізоляції та використовувати всі засоби безпеки.

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Автор: Леся Лещенко