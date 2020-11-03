Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько заявила, що отримала позитивний тест на COVID-19.
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Про це вона повідомила у Facebook.
"На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той. І хотілося б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту", - зазначила Ясько.
За її словами, вона поінформувала усіх, з ким контактувала в останні дні, і попросила за можливості перебувати на самоізоляції та використовувати всі засоби безпеки.
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