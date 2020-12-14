Інфекціоніст стверджує, що епідемію коронавірусу вже не стримати.

Ситуація з коронавірусом напружена не лише в Україні, але й у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один із складніших періодів.

Про це заявила інфекціоністка Ольгуа Голубовська в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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"Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам треба рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб їм було куди лягти, щоб їх врятували й надали медичну допомогу", - сказала лікарка.

За її словами, Україна зараз перебуває в одному з найважчих періодів пандемії коронавірусу.

"Та це стосується не тільки України, але загалом і всіх країн. Подивіться, що відбувається в США. Я коли читаю їхні зведення, мені здається, там ще гірше, ніж у нас. У них, напевно, втричі менше лікарняних ліжок на 10 тис. населення, ніж у нас. Там хворі лежать у лікарняних каплицях, у гаражах – де тільки є якесь приміщення – усе зайнято хворими. Багато країн відкрили стадіони – усе так, як було 100 років тому. Нічого не змінилося в протидії таким хворобам", - сказала інфекціоністка.

Коронавірус в Україні: що варто знати

За останню добу в Україні, кількість випадків інфікування коронавірусом різко зменшилась у порівнянні з попередніми даними. Станом на ранок, 14 грудня, виявлено майже 6,5 тисячі заражених.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вУкраїні зменшилася кількість проведення ПЛР-тестувань на коронавірус. За його словами, це сталося через те, що українці стали менше робити тести.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН