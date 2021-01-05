За словами лікаря, зараз ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють в лікарні з важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.

Після новорічно-різдвяних свят очікується новий сплеск COVID-19, а в стаціонарах вже на цьому етапі збільшилася кількість важких хворих.

Про це в коментарі повідомила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська, передає "Обозреватель".

За її словами, зараз в стаціонарах дійсно стало менше хворих. Також у грудні кількість вільних ліжок збільшилася.

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"Тому що жовтень-листопад – це був повний колапс. Нікуди було їх класти, величезні надходження, відкривалися все нові і нові відділення", - зазначила Голубовська.

За словами лікаря, зараз ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють в лікарні з важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.

Голубовська зазначила, що до весни коронавірус в нашій країні повинен ослабнути, але не зникнути.

"За прогнозами, навесні COVID - 19 не зникне, але помітно ослабне. "Принаймні, ми сподіваємося на це. Хоча цей коронавірус показує, що далеко не всі прогнози збуваються", – сказала інфекціоніст.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксовано 5 тис. 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор: УНІАН