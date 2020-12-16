Випадки повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували й в Україні.

Деякі дослідження вчених показують, що в більшості людей, які перенесли коронавірус, виробляються антитіла. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів із тяжкою формою захворювання — вищі, а в тих, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання, — нижчі.

Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Ймовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що імунітет до інших коронавірусів, що спричиняють звичайні застудні захворювання, SARS-CoV-1 і вірусу, що зумовлює близькосхідний респіраторний синдром (MERS), з часом знижується, як і в разі інших захворювань.

Читайте такожУ МОЗ розраховують, що Україна отримає перші дози вакцини від коронавірусу в лютомуТакож у ЦГЗ пояснили, чи може повторне зараження відбутися через мутацію вірусу.

"Наразі вірус SARS-CoV-2 зазнав дуже незначних мутацій, і його зміни поки не позначаються на ефективності наявних засобів діагностики, лікарських препаратів і розроблюваних вакцин", - йдеться у повідомленні.

Випадки повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували й в Україні — 0,25% від загальної кількості інфікованих від початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

Коронавірус: важливо знати кожному

Повторне інфікування коронавірусом в Україні: що відомо

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що випадки повторного захворювання на коронавірусну хворобу виявили вже в деяких областях.

"Ми почали фіксувати таких хворих, які вдруге хворіють на COVID-19, і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", - зазначив він.

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Автор: Ольга Робейко