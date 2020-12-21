Ігор Скочиляс - знаний дослідник церковної культури та східного християнства в Україні.

В неділю у Львові від ускладнень коронавірусної хвороби помер 53-річний професор Українського католицького університету, відомий історик, знаний дослідник церковної культури та східного християнства в Україні Ігор Скочиляс.

Про це повідомляє прес-служба Українського католицького університету в Facebook.

«З глибоким сумом повідомляємо, що через ускладнення перебігу коронавірусного захворювання передчасно відійшов у вічність професор Ігор Скочиляс, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету, керівник Центру релігійної культури, ініціатор і натхненник дослідницької програми «Київське християнство», - йдеться у повідомленні.

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В університеті зазначили, що «це непоправна втрата для всіх, хто знав Ігоря – хто працював разом з ним в історичному архіві, хто був слухачем його лекцій і семінарів, хто допомагав у дослідницьких проектах, хто стояв поруч з ним на барикадах Революції гідності і відстоював принципи гідного життя, хто молився разом з ним у храмах і на майданах».

Відомо, що він тривалий час перебував у лікарні, куди потрапив після зараження коронавірусом, перебував у реанімації у важкому стані.

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Автор: Тамара Отовська