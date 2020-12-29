Експерт розповів, скільки триватиме "гостра фаза" пандемії

За прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії коронавірусу триватиме до кінця 2021 року, але влітку можна очікувати на покращення ситуації з COVID-19.

Таку думку висловив голова національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телеканалу «Україна 24». Він допустив, що в літній період можливе послаблення карантинних обмежень.

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«Можна влітку очікувати покращення ситуації з COVID-19. Ми це відчували влітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії триватиме все-таки до кінця 2021 року. Але це не означає, що не будуть послаблюватися карантинні заходи і життя не буде повертатися до більш звичного ритму», - зазначив імунолог.

Він також розповів, коли COVID-19 можна буде назвати сезонною інфекцією.

«Імунітет у частини населення Землі формуватиметься через хворобу, але до колективного імунітету дуже далеко. Частина населення буде вакцинована і таким чином отримає імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID-19 стане сезонною інфекцією, має пройти ще рік, тобто до кінця 2021 року ми говоримо про гостру фазу пандемії», - заявив Лапій.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачатиме такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що буде дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволено організацію "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволено організацію "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин. Також працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси буде дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк