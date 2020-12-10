Ситуація не вимагає будівництва мобільних госпіталів, вважає глава уряду.

Прем’єр Денис Шмигаль запевняє, що в Україні немає дефіциту з ліжко-місцями в медзакладах для інфікованих коронавірусом. Ситуація не вимагає будівництва мобільних госпіталів.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

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«Реально, тратити гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути й викинути, немає сенсу. У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей», – відповів глава уряду.

Наразі діє мобільний госпіталь рятувальників, який може, за потреби, переміщуватися. Одночасно лікуватися там зможуть 100-120 людей.

За словами Шмигаля, станція повністю забезпечена обладнанням на 20 мільйонів гривень. Наразі госпіталь не задіяли, оскільки «кількість вільних ліжок є достатньою».

При цьому прем’єр погодився, що існує проблема з наповненістю окремих лікарень, і пояснює це «проблематикою з маршрутизацією хворих».

«Що відбувається? Наприклад, є в місті Києві міська лікарня. Швидкі беруть хворих. Куди вони їх везуть? По прописаному маршруту, в міську інфекційну лікарню. А вона уже забита. Все, там уже 100 плюс відсотків, в коридорах люди лежать. У швидких інших маршрутів не було прописано. Вони роками не змінювалися і роками диспетчер розказує, "куди везти? – в інфекційну!" Хоча поруч стоїть 5 лікарень по 100-150 місць підготовлених в очікуванні пацієнтів», – пояснив очільник Кабінету міністрів.

Він стверджує, що маршрутизацію прописують із запізненням або диспетчери не мають доступу до інформації, яка з лікарень ще є вільною. Для цього уряд тестує, поки тільки в Черкаській області, онлайн-дашборди, куди вносять свіжу інформацію щодо показників.

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Автор: Яна Ставська