Виходити з такого карантину регіони можуть у різний час.

Так званий "інтелектуальний локдаун", який можуть запровадити в Україні, передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише УП. Саме Арахамія вперше озвучив термін "інтелектуальний локдаун" в публічній площині.

За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній з нарад за участю глави Кабміну і голів фракцій.

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"Мова йшла про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід буде нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах", - пояснив він.

Головним критерієм для виходу регіону з локдауну буде вважатися епідситуація там.

"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити і мінімізувати економічні втрати", – зазначив Арахамія.

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні допускається, проте його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

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Автор: Юрій Годован