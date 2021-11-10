Уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив головою НСЗУ Наталю Гусак.

Кабінет міністрів призначив головою Національної служби здоров'я України Наталю Гусак.

Про це повідомила народний депутат Ольга Стефанишина на сторінці у Fаcebook.

"Сьогодні уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив головою НСЗУ Наталю Гусак", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що визначився з кандидатурою на посаду голови НСЗУ.

Він заявив, що пропонуватиме уряду призначити на цю посаду Наталію Гусак. Ляшко зазначив, що Гусак отримала найвищу кількість балів за результатами етапів конкурсу, які передували співбесіді.

***Гусак до НСЗУ працювала заступницею голови Чернівецької ОДА з січня 2020 року, де курує медичний напрям і очолює госпітальну раду. До цього вона була радницею голови, а ще раніше була регіональним координатором впровадження реформи охорони здоров’я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

За 2020 рік Гусак задекларувала 320 тисяч гривень та 11 тисяч доларів. Має житловий будинок площею 220 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів.

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Автор: Леся Лещенко