На запитання, кого насамперед зачепить локдаун, міністр відповів, що «хвороба не обирає».

Запровадження тотального карантину з прив’язкою до новорічних свят можливе у випадку стрімкого приросту добових випадків інфікування COVID-19.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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«Введення будь-яких карантинних обмежень вводяться лише з точки зору епідеміології, виходячи з цифр зростання. Ми дивимося і говоримо про те, що у нас таке може бути – жорсткий карантин. І ми про це говоримо постійно», – відповів глава МОЗ.

Міністр пояснив, що з точки зору епідеміології «найкращий метод – повне розірвання передачі хвороби на 3 тижні», і тоді, він переконаний, країна відчує якийсь ефект.

Проте, продовжує Степанов, введення будь-яких обмежень ухвалюється урядом з огляду на епідемічні та економічні показники.

«І коли ми пропонуємо карантин, то є розрахунки Мінекономіки, чи можемо це витримати. Ми виходимо з цих речей і шукаємо баланс. Але можуть бути такі обставини, коли нам це доведеться зробити заради збереження життя», – заявив Степанов.

На запитання, кого насамперед зачепить локдаун, він відповів, що «хвороба не обирає».

«Цей карантин буде торкатися усіх без виключення, як це було навесні. Щодо відпрацювання – ми ж розуміємо, що такий жорсткий карантин завдасть удару економіці незалежно від того, коли його вводити», – зазначив Степанов.

24 листопада міністр культури Олександр Ткаченко написав, що пропонуватиме Кабінету міністрів запровадити локдаун на час новорічних і різдвяних свят в країні.

Карантин в Україні: обмеження та заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

В Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

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Автор: Яна Ставська