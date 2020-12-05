Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що завдяки карантину на вихідних в країні зменшилась кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав головний результат «карантину вихідного дня», що діяв з 14 по 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на онлайн-брифінгу.

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Міністр охорони здоров'я заявив, що карантинні обмеження, які запроваджуються для стримування поширення коронавірусу, приносять результати.

За його словами, логіка введення «карантину вихідного дня» полягала у тому, щоб "збити ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби".

Степанов сказав, що ще місяць тому великими темпами зростала кількість людей, хворих на COVID-19.

"Багато експертів стверджували, що наша медична система вже на початку грудня просто не витримає і буде колапс нашої медичної системи", - зауважив Степанов.

Міністр нагадав, що багато людей виступали проти введення «карантину вихідного дня» і вважали, що він не спрацює.

"Коли ми його вводили, ми оптимістично розраховували на максимальний ефект - це зниження на 20% захворюваності на COVID-19, але водночас ефективність, яка для нас була необхідною, - це зупинити ураганне розповсюдження хвороби", - сказав Степанов.

Він зауважив, що в Україні четвертий день спостерігається зменшення кількості хворих. Зокрема, минулої доби було виявлено 13 тис. 825 нових хворих на COVID-19, в суботу минулого тижня - 16 тис. 294.

"Тобто захворіли майже на 2,5 тис. людей менше", - сказав Степанов.

"Якщо подивитися на відсоток летальності, який у нас є на сьогодні в країні, а він у нас один із найнижчих у Європі, - він складає 1,7%. Тобто з 2,5 тис. людей, які захворіли, померли близько 42. Мені здається, що це основний результат наших карантинних обмежень. Ми точно зберегли життя мінімум 42 людям, які просто не захворіли, і не захворіли вони в результаті тих карантинних обмежень, які діють на території України", - наголосив Степанов.

Карантин вихідного дня: що відомо

У країні з 14 по 30 листопада діяв «карантин вихідного дня».

В Україні за минулу добу виявлено 13 тис. 825 нових хворих-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 801 тис. 716 осіб; померли 13 тис.

Кабмін не продовжуватиме карантин вихідного дня

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Автор: Віталій Саєнко