Введення в Україні жорсткого карантину матиме помітний позитивний вплив на ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.
Читайте також"Перебуваємо як на війні": інфекціоніст розповіла про боротьбу з коронавірусом в УкраїніТаку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробила лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.
"Це допоможе нам зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії", – пояснила лікар.
"Я дуже добре ставлюся до ідеї локдауну в Україні", - зазначила вона.
Відповідаючи на питання, як в такому випадку бути з економікою, якій може бути завдано нового серйозного збитоку, Голубовська сказала: "це вже до міністра економіки, не до мене".
Коронавірус в Україні
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