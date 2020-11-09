Фахівець зазначила, що виступає за введення жорсткого карантину в країні.

Введення в Україні жорсткого карантину матиме помітний позитивний вплив на ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

Читайте також"Перебуваємо як на війні": інфекціоніст розповіла про боротьбу з коронавірусом в УкраїніТаку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробила лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

"Це допоможе нам зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії", – пояснила лікар.

"Я дуже добре ставлюся до ідеї локдауну в Україні", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, як в такому випадку бути з економікою, якій може бути завдано нового серйозного збитоку, Голубовська сказала: "це вже до міністра економіки, не до мене".

Коронавірус в Україні

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Автор: УНІАН