Ефективність "карантину вихідного дня" виглядає сумнівною, вважає експерт.

Вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Алла Мироненко прокоментувала ймовірність посилення карантину в Україні.

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На думку експерта, додаткові обмеження і посилення карантину в епідемічній ситуації, що склалася в Україні, навряд чи допоможуть.

Вона вважає, що ефективність "карантину вихідного дня", який зараз українська влада подумує ввести, виглядає сумнівною, передає Главред.

"Серед іншого "карантин вихідного дня" передбачає обмеження роботи магазинів, супермаркетів і т.д. Наприклад, Туреччина проходила через подібний досвід, і нічого хорошого з цього не вийшло: подібні обмеження, навпаки, створили у населення ажіотаж, коли всі кинулися в магазини, створили стовпотворіння, штовханину і тисняву, гребли все підряд. Виходить, що так тільки гірше. До того ж обмеження роботи магазинів, а якщо ще й заберуть вихідні, створить додаткові проблеми для працюючого населення - йому що, кинути роботу і протягом робочого дня відправитися робити закупівлі?

Крім того, пішли чутки про те, що в Україні подумують ввести навіть комендантську годину. Однак епідемічний процес в нашій країні вже на такій стадії, коли навіть такий захід навряд чи допоможе", - додала вона.

Набагато важливіше, щоб українці нарешті почали виконувати ті правила, які вже існують, а перш за все – дотримувалися масочного режиму, вважає Мироненко.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН