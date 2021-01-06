Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ проти перенесення чи скасування запланованого на 8-24 січня жорсткого карантину.
Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що буде дозволено і забороненоЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.
«Міністерство охорони здоров’я проти перенесення чи скасування такого карантину (з 8 по 24 січня – УНІАН). У нас фіксується на сьогодні, в період свят близько 5-6, майже 7 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає близько 200 людей», - заявив він.
«Ми розуміємо, що з одного боку держава повинна жити, а з іншого – потрібно забезпечувати здоров’я громадян ми заздалегідь сказали про те, що у нас буде проводитись такий жорсткий карантин з 8 по 24 січня. Ми заздалегідь сказали про обмеження, була прийнята відповідна постанова», - додав міністр.
Степанов зауважив, що під час його особистого спілкування з представниками бізнесу підприємці висловили готовність до такого жорсткого карантину, «вони всі розуміють важливість його».
Крім того, за його словами, внаслідок масових скупчень людей на новорічні свята в Україні очікується збільшення кількості хворих на COVID-19. «Ми не хочемо отримувати по 17-25 тисяч (нових хворих на COVID-19 за добу – УНІАН). Ми вважаємо, і це думка наших епідеміологів, виходячи з ситуації, що ми дуже потребуємо проведення саме з 8 по 24 січня жорсткого карантину для того, щоб максимально збити цю хвилю, щоб пройти вже пройти її до весни – до квітня, до травня наступного року без введення жорсткого карантину, який може вдарити серйозно по економіці нашої країни і ми не можемо нехтувати цим фактом», - наголосив міністр.
Карантин в Україні: деталі
9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.
Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.
Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.
Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.
Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.
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