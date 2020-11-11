Прем'єр пояснив, що мета карантину вихідного дня - зменшити потоки людей у транспорті.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що якщо не вживати сьогодні жодних заходів зі стримування епідемії COVID-19, українські лікарні втратять змогу приймати нових пацієнтів вже в середині грудня.

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Таку заяву він зробив під час онлайн-засідання уряду, коментуючи введення в Україні карантину вихідного дня.

«Наше завдання – не зупинити присутність людей в розважальних закладах, закладах харчування. В нас завдання – зменшити потоки людей, в метро, в маршрутних таксі, в транспорті. Зменшити контакти соціальні людей через вихідні дні. Для того, щоб зупинити зростання хвороби в Україні», - пояснив прем’єр.

«Якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не буде мати змоги приймати жодну людину.10-15 грудня за нинішньої ситуації, якщо нічого не робити, місць в лікарнях не буде навіть в коридорах», - визнав він.

Водночас прем’єр наголосив, що уряд не зупиняє економіку та критичну інфраструктуру країни, і не вводить жорсткий локдаун.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в Україні уряд ввів карантин вихідного дня.

Передбачається, що додаткові обмеження діятимуть з 14 листопада до кінця місяця.

Обмеження будуть діяти з 00 00 суботи до 00 00 понеділка.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля карантин вихідного дня є альтернативою повному локдауну економіки.

МОЗ пропонував встановити додаткові карантинні обмеження на території України та заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

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Автор: Дмитро Захаров