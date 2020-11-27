Разом з тим Степанов вважає підставою для запровадження локдауну є нездатність медичної системи надавати медичну допомогу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун може звести до нуля зараження коронавірусом в Україні.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, пише 112.ua.

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"З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", - заявив Степанов.

Але з іншого боку - треба рахуватися з економічною точкою зору. За словами Степанова, основною передумовою для запровадження жорстких карантинних обмежень буде епідемічна ситуація і навантаження на медичну систему.

Основою передумовою введення і пропозицій МОЗ щодо введення жорстких карантинних обмежень буде епідситуація і навантаження на медичну систему", - сказав він на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

За словами Степанова, в МОЗ викликає занепокоєння період новорічних свят, коли відбувається велика кількість контактів між людьми.

"Ми розглядаємо різні варіанти, ми робимо різні прогнози... Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють в нашій країні", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу зафіксовано 16218 нових випадків COVID-19, померли 192 людини.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко