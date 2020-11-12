За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що карантин в Україні в результаті буде продовжений як мінімум до квітня.

Про це він повідомив на брифінгу.

За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих з COVID-19. Для цього потрібно дотримуватися епідемічних обмежень і карантин вихідного дня.

"Дуже важливо цього дотримуватися від початку і до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Давайте пройдемо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період відсьогодні і, я думаю, що до квітня, напевно. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити", - сказав він.

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Посилення карантину в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзалів,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Денис Прядко