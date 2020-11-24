Експерт зазначив, що має бути підтримка бізнесу.

Карантин в Україні вигідніший для країни з економічної позиції, ніж давати людям помирати від коронавірусу. Але в такому разі повинна бути підтримка бізнесу.

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Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з 2019 до 2020 року Павло Кухта. "Були розрахунки Київської школи економіки щодо економічних втрат від того, чи запроваджується карантин, чи людям дають вмирати. Це трохи цинічно, але економіка дозволяє прораховувати і це. І виходило так, що карантин вигідніший", – зазначив він.

"Навіть із суто фінансової позиції вартість втрачених життів довгостроково дорожча, ніж карантин", – додав Кухта.

Водночас він наголосив, що запровадження карантину без відповідної економічної підтримки бізнесу – це "інша історія".

"Ми говоримо про карантин із пакетом підтримки економіки. Якщо підтримки економіки немає, це трохи інша історія", – заявив екс-чиновник.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк