З 9 листопада в країні можуть ввести нові правила

В Україні критична ситуація з пандемією COVID-19. Майже кожен день реєструють нові "антирекорди", а лікарні вже переповнені коронавірусними хворими.

Для боротьби з епідемією МОЗ розглядає різні варіанти посилення карантину. Серед можливих обмежень, з якими можуть зіткнутися українці, називають карантин вихідного дня, введення комендантської години і локдаун.

Карантин вихідного дня в Україні

Глава МОЗ України Максим Степанов розповів, що ввести карантин вихідного дня в Україні можуть вже з понеділка 9 листопада.

Нові обмеження стосуватимуться роботи закладів з вечора п'ятниці по ранок понеділка. Карантин вихідного передбачає, що сім'я не буде відвідувати заклади на вихідних, а проведе ці дні вдома.

Карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів (зон харчування і ларьків з їжею), заборону розважальних заходів, концертів та кіносеансів, а також переведення ресторанів в режим роботи на винос.

Такі обмеження не надто руйнівні для економіки і їх можна витримати, вважає голова комітету здоров'я Михайло Радуцький.

Комендантська година в Україні

Комендантську годину для боротьби з епідемією вже вводили у Франції, Чехії та інших країнах. При такому обмеженні жителям країни заборонено виходити з дому ввечері, а підприємства не працюють допізна. За порушення комендантського режиму передбачаються штрафи.

Однак комендантська година - дуже серйозне рішення для економіки країни. В Україні введення таких жорстких обмежень поки не передбачається.

Локдаун в Україні

Локдаун - це жорстка форма карантину, при якій обмежується пересування по країні, скасовується транспортне сполучення, а всі підприємства крім найнеобхідніших закриваються.

У такому режимі жила Україна з середини березня до травня. Питання повторного введення локдауну в країні підіймалося вже не раз. Однак повного локдауну українська економіка не витримає. Кабінет Міністрів обговорює можливість введення часткового локдауну тільки в окремих областях України - тих, де найбільше завантажених лікарняних ліжок.

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Автор: Катерина Пулатова