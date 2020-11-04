В Україні критична ситуація з пандемією COVID-19. Майже кожен день реєструють нові "антирекорди", а лікарні вже переповнені коронавірусними хворими.
Для боротьби з епідемією МОЗ розглядає різні варіанти посилення карантину. Серед можливих обмежень, з якими можуть зіткнутися українці, називають карантин вихідного дня, введення комендантської години і локдаун.
Карантин вихідного дня в Україні
Глава МОЗ України Максим Степанов розповів, що ввести карантин вихідного дня в Україні можуть вже з понеділка 9 листопада.
Нові обмеження стосуватимуться роботи закладів з вечора п'ятниці по ранок понеділка. Карантин вихідного передбачає, що сім'я не буде відвідувати заклади на вихідних, а проведе ці дні вдома.
Карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів (зон харчування і ларьків з їжею), заборону розважальних заходів, концертів та кіносеансів, а також переведення ресторанів в режим роботи на винос.
Такі обмеження не надто руйнівні для економіки і їх можна витримати, вважає голова комітету здоров'я Михайло Радуцький.
Комендантська година в Україні
Комендантську годину для боротьби з епідемією вже вводили у Франції, Чехії та інших країнах. При такому обмеженні жителям країни заборонено виходити з дому ввечері, а підприємства не працюють допізна. За порушення комендантського режиму передбачаються штрафи.
Однак комендантська година - дуже серйозне рішення для економіки країни. В Україні введення таких жорстких обмежень поки не передбачається.
Локдаун в Україні
Локдаун - це жорстка форма карантину, при якій обмежується пересування по країні, скасовується транспортне сполучення, а всі підприємства крім найнеобхідніших закриваються.
У такому режимі жила Україна з середини березня до травня. Питання повторного введення локдауну в країні підіймалося вже не раз. Однак повного локдауну українська економіка не витримає. Кабінет Міністрів обговорює можливість введення часткового локдауну тільки в окремих областях України - тих, де найбільше завантажених лікарняних ліжок.
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