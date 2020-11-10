В Україні мають намір запровадити карантин вихідного дня вже цього тижня.

Розірвати ланцюг інфікування коронавірусом в Україні може допомогти тотальний карантин на два тижні.

Таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що заклади сфери обслуговування втратять багато прибутків через карантин вихідного дня.

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"Я і так максимально намагаюся зменшити соціальні контакти, тому я можу витримати карантин вихідного дня, але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут відкривається інша картина. Якщо говорити про заклади харчування, то кафе, ресторани 2/3 своєї виручки отримують у вихідні. Якщо говорити про заклади культури, то половину свого прибутку вони отримують у суботу та неділю", - сказала Кравчук.

Як зазначила депутатка, згідно з попередньою постановою, карантин вихідного дня починається з півночі суботи.

"Тобто в п'ятницю біля магазинів буде подвійне навантаження. Люди після роботи намагатимуться зробити те, що вони могли б зробити в суботу та неділю", - заявила вона.

На думку Кравчук, розірвати ланцюг зараження може локдаун.

"Можливо, є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, ніж розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови, оскільки великі супермаркети працюватимуть, і з такою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися. Також працюватиме громадський транспорт, і якщо подивитися на метро, часто картина, що маска під носом, і там обмежень менше, ніж у театрі", - додала "слуга народу".

Карантин вихідного дня в Україні

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні. Зокрема, МОЗ пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ пропонують рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено з 14 листопада.

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Автор: Андрій Василюк