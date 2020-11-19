За словами міністра, головна мета - "зупинити ураганне зростання кількості хворих".

Карантин вихідного дня в Україні вважатиметься дієвим в разі збереження кількості нових хворих на коронавірус COVID-19 на рівні близько 12 тисяч за добу.

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Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, головна мета - "зупинити ураганне зростання кількості хворих".

На запитання, скільки має бути хворих через тиждень, щоб робити висновки, чи спрацював карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Які результати ми очікуємо від карантину вихідного дня? По-перше, ми хочемо зупинити ураганне зростання кількості хворих на COVID-19. Ми намагаємося зупинитися на цифрах – 12 тис. хворих на добу. По-друге – для того, щоб оцінити і до кінця бути впевненими, що карантин вихідного дня спрацював, він повинен бути запроваджений не на папері, а його дійсно повинні дотримуватися, а не так, що Нацполіція закриває кафе, ресторани тощо".

Він наголосив, що люди "повинні дотримуватися усіх тих заходів, які вводяться".

"Ідеться про життя громадян, я наголошую. Окрім карантину вихідного дня у нас ще є обмеження у будні дні. Важливо, щоб цих обмежень всі без виключення дотримувались", - сказав глава МОЗ.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк