Лікар-інфекціоніст розповів, від чого залежатиме ефективність нового заходу.

Ефективність так званого "карантину вихідного дня", який пропонує запровадити уряд, залежатиме від того, як його дотримуватимуться люди.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив лікар-інфекціоніст Юрій Степановський. Відповідаючи на відповідне питання ведучої, він зазначив, що в цілому, будь-які обмежувальні заходи повинні діяти на кількість нових інфікованих пацієнтів. І найважливіше – щоб цих заходів дотримувалися.

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"Можна запроваджувати скільки завгодно обмежувальних заходів, і вони будуть дуже красиво виглядати на папері, але якщо вони не будуть дотримані, то їхня цінність буде нівелюватися. Елементарний приклад – громадський транспорт. Є чіткі рекомендації, скільки людей можна перевозити в транспорті, і ви можете побачити, що більшість перевізників цього не дотримуються. Транспорт забитий, і на папері карантин є, а по факту – немає. І якщо карантин вихідного дня буде протікати за таким же сценарієм, то цінність його буде мінімальною", – сказав він.

Лікар зазначив, що повний локдаун — це ефективний спосіб зупинки епідемії, але він вплине на інші важливі сфери життя.

"З самого початку епідемії найважливішим стало обмежити контакти, щоб максимально знизити швидкість поширення інфекції. Зараз кожен раз збільшується кількість інфікованих, і їхня кількість набагато більша за офіційну статистику. Що стосується загального локдауна, до якого повернулися деякі країни Європи, це було б найефективнішим шляхом розриву передачі вірусу, але на це впливає дуже багато показників", — сказав він.

Адаптивний карантин в Україні

З 1 серпня в Україні діє адаптивний карантин, що передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм’якіші - в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

В Україні адаптивний карантин наразі діє до 31 грудня.

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Автор: Андрій Василюк