У МОЗ очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Ефективність запровадженого карантину вихідного дня можна буде оцінити наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте такожВводити локдаун в Україні потрібно на два місяці - епідеміолог

За його словами, говорити про ефективність запроваджених урядом обмежень можна говорити не раніше, ніж через два-три тижні.

"Чи спрацювали ті обмеження, які ми ввели, у тому числі карантин вихідного дня, ефект ми повинні отримати за два-три тижні. На який ефект ми розраховували одразу після введення цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19... І думаю, що наступного тижня ми зможемо вже чітко сказати, чи досягли ми цього ефекту, чи ні", - сказав Степанов.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження карантину вихідного дня. Зокрема у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, заборонено діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Карантин в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко